Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

29 сентября истребители воздушной полиции НАТО сопроводили четыре российских военных самолета: самолет-заправщик Ил-78, бомбардировщик Ту-22 и два истребителя Су-35.

В тот же день самолеты НАТО сопроводили и бронированный штурмовик Ил-20, летевший из Калининградской области в международном воздушном пространстве на материковую часть России.

Часть самолетов летела с отключенным транспондером, без плана полета, не все поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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