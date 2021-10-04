К обучению в Литве приступают 200 детей нелегальных мигрантов

В понедельник в специально сформированных классах в литовских школах начал обучение 201 ребенок незаконных мигрантов, сообщило Министерство образования, науки и спорта.

Как говорится в сообщении, в Центре приема беженцев в Рукле создано 11 групп, в них в целом будут обучаться 168 детей, их будут обучать восемь учителей.

В Вильнюсском центре дневной занятости беженцев в микрорайоне Науйининкай оборудованы девять классных комнат, в них будут обучаться 17 детей, распределенных на две группы. Их будут обучать два учителя. В двух группах Пабрадского центра беженцев будут обучаться 16 детей, их будет обучать один учитель.

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Как говорится в сообщении, уроки будут посещать дети 6–18 лет. Группы формируются по возрасту: 6–7 лет, 8–9 лет и так далее.

Пока детей будут обучать литовскому языку. В день этому будет посвящаться три академических часа. Позднее в программу будут вводиться темы истории, географии, воспитания гражданственности, учеников будут знакомить с терминами общего образования на литовском языке.

Уроки будут проходить ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, когда с детьми будут общаться волонтеры и представители неправительственных организаций.

"Литва обязана позаботиться об образовании всех детей, находящихся на ее территории, независимо от их правового статуса. Это предусматривается в Конвенции ООН по правам ребенка, а само образование регламентируют правовые акты страны. Мы не знаем, когда и сколько мигрантов покинут нашу страну, мы не знаем, какая часть детей останется на более длительное время в нашей стране. Но в любом случае обучение детей важно и в социальном аспекте. С обучением у детей будет возможность общаться, отвлечься от обычного окружения, а это очень важно", – отметила министр образования, науки и спорта Литвы Юригта Шюгждинене.

В данный момент учить детей нелегальных мигрантов, прибывших в Литву, подготовлены 40 учителей. Их отобрал Вильнюсский литовский дом, у которого есть многолетний опыт обучения детей, прибывших из-за границы. Эти учителя также прошли 40 часов спецобучения.

В этом году через границу с Беларусью в Литву нелегально попали почти 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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