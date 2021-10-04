Никола Пашинян благодарит Литву за вклад в позицию ЕС по нагорно-карабахскому кризису

Находящийся в Вильнюсе премьер-министр Армении благодарит Литву за "ее сбалансированную позицию" по нагорно-карабахскому конфликту и ее роль в стремлении Евросоюза разрешить разногласия Армении и Азербайджана.

На состоявшейся пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей в понедельник, премьер Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что в разрешении конфликта и далее будут успешно посредничать председатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Я особенно акцентирую, что окончательное соглашение по конфликту в Нагорном Карабахе должно быть достигнуто на основании прекрасно известных принципов, которые поддерживают председатели Минской группы. Мы поддерживаем сбалансированную и конструктивную позицию Литвы по нагорно-карабахскому конфликту, мы также очень ценим гуманитарную помощь, которую предоставляет ваше правительство", – заявил Н. Пашинян на пресс-конференции в Вильнюсе.

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Армянский премьер сказал, что при посредничестве Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке уже встретились главы МИД Армении и Азербайджана. Армения выразила свою готовность начать процесс демаркации границы. Он также заявил, что готов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиеевым.

"Я готов встретиться с президентом Азербайджана именно в формате председателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджан поднял вопрос минных полей, которые представляет гуманитарную угрозу. Мы передали некоторые карты Азербайджану и, как я сказал, я готов привести с собой все подобные карты, на которых отмечены мины, представляющие гуманитарную угрозу, поскольку они не играют существенной роли для безопасности Армении", – сказал глава армянского правительства.

Н. Пашинян подчеркнул, что Литва является "дружественным государством" для Армении и "основным партнером в Евросоюзе", который поддерживает политику Восточного партнерства и это "может сыграть существенную роль в деле развития диалога Армении с Европейским Союзом".

Он заверил, что правительство Армении готово добиваться "мирного развития наших людей и региона", но отметил, что этому мешают "постоянные нарушения перемирия, проблемы возвращения военнопленных" и "ненадлежащая риторика, которая мешает добиться стабильного мира".

Премьер также поблагодарил И. Шимоните за 50 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Moderna, которые дарит Литва, и пригласил премьера посетить Армению с ответным визитом.

В свою очередь, И. Шимоните заявила, что Литва "готова быть хорошим другом Армении в Евросоюзе" и помогать обеспечивать помощь сообщества в реализации реформ в регионе, а также выразила надежду на "скорейшее возвращение к политическому урегулированию конфликта" в формате председателей Минской группы.

"Я думаю, что в руководстве Евросоюза есть много лидеров, которые искреннее заботятся о стабильности, мире и безопасности в регионе. Поэтому я нисколько не сомневаюсь в том, что Евросоюз уделит достаточное внимание, а, возможно, поделится и определенными решениями, предложениями или практическими шагами, которые могли бы облегчить урегулирование в практических аспектах", – сказала она.

И. Шимонте, кроме прочего, обсудила с Н. Пашиняном и вопросы контроля над распространением COVID-19 – Литва предоставляет экспертную помощь армянским медикам, в целом выделила более 70 тыс. доз вакцин от коронавируса. Премьер Литвы поблагодарила Армению за помощь в разрешении вызовов нелегальной миграции, особенно за выделенных переводчиков.

Премьер выразила удовлетворенность по поводу тридцатилетия литовско-армянских отношений и порадовалась новости о том, что вскоре Вильнюс и Ереван соединят прямые авиарейсы.

"Я очень рада, что в ближайшее время наши столицы соединят прямые рейсы, которые и далее будут способствовать возможностям наших людей узнавать страны друг друга, и также бизнес-связям и прочим связям, которые мы договорились активизировать", – заявила И. Шимоните в понедельник на совместной пресс-конференции с премьером Армении.

В понедельник в Литве с официальным визитом находится премьер-министр Армении Никола Пашинян.

Гость также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

После встречи премьеров состоится подписание соглашение о сотрудничестве министерств здравоохранения двух стран. В этот же день И. Шимоните и Н. Пашинян примут участие в концерте в Каунасской филармонии, посвящённом Дню независимости Армении и 30-летию двухсторонних дипотношений.

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