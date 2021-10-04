Полиция предупреждает, когда ждут рейды: проверки будут длиться на протяжении всего месяца

ru.DELFI.lt

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

В начале осени полиция практически ежедневно проверяла водителей почти, не прекратятся рейды и в октябре. В социальных сетях Литовская полиция предупреждает, что ждет водителей.

Полиция информирует, что 7–10 и 28–31 октября водителей будут проверять на трезвость. 11–17 октября особое внимание будет уделяться проверке водителей большегрузных машин и автобусов. 20–23 октября полиция проведет рейды по контролю хулиганского поведения на дорогах, маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечения перекрестков, соблюдения сигналов светофора. 24–27 октября предусмотрен контроль пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!