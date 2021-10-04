У советника премьера есть две вести: маски предлагает носить и на улице, а "паспорт возможностей" может стать ненужным

С 1 октября 2021 года в Литве ужесточили требования к ношению масок в помещениях – они стали обязательными во всех закрытых помещениях. Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене в передаче Žinių radijаs сказала, что если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию на улице, там тоже стоит надевать маску.

"Это ситуация осеннего периода. Это осень, стало холоднее. Неделю назад все включали радиаторы. Естественно, что начинаются всякие инфекции верхних дыхательных путей, вирусные заболевания. И конечно, для COVID-19 условия хорошие. Вот мы и видим скачок новых случаев. Сезонность имеет влияние, действует и расслабление людей", – сказала Гудлявичене о нынешней ситуации.

Она ответила на вопрос о скандинавской модели регулирования.

"Там уже не нужны маски, все разрешено. Но люди там придерживаются правил. Если рекомендуют маски, то люди слушают и носят их. А у нас рекомендация носить равняется рекомендации не носить маску. Поэтому вирус распространяется активнее", – сказала советник Шимоните.

Она напомнила, что число прививающихся в последнее время в Литве не растет.

"Этот процент такой, что было бы сложно добиться более высокого показателя. Можно, но в таком случае надо работтаь с людьми индивидуально. И вакцинация 10% общества будет сложным и продолжительным процессом", – считает Гудлявичене.

По ее словам, поскольку люди не соблюдают рекомендации и не прививаются, было решено вернуть маски в помещениях.

"Чтобы носили все. А если не можем соблюдать на улице дистанцию в 2 м, тоже надо надевать маску", – сказала Гудлявичене.

На вопрос, поможет ли возвращение масок снизить число новых случаев, она ответила: "Я бы сказала, это временная мера, которая поможет остановить рост. Чтобы было меньше случаев заражения, госпитализации, смертей. Но, как у каждого средства, у нее есть время действия".

Гудлявичене напомнила, что удаленная работа - не требование, а рекомендация.

"Мы громко говорим – при малейших симптомах, работайте из дома. Хотя бы 2-3 дня. Надо обуздать вирус в организме. И только здоровыми можно возвращаться к контактному обучению", – сказала она, напомнив, что "паспорт возможностей" - временная мера.

"Да, сначала вакцинация ускорилась, но сейчас снова штиль. Надо смотреть и решать, надо ли продолжать использовать это средство или уже нет", – заметила Гудлявичене.

А что будет, если маски не дадут желаемого эффекта?

"Очень не хочется такой ситуации. Но тогда будут думать о других мерах. Карантина никто не хочет и никто его уже не будет соблюдать, можно так сказать. Но могут ввести обязательную удаленку для представителей некоторых сфер. Чтобы было меньше контактов", – сказала советник премьера.

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