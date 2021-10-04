Литовские пограничники за сутки на границе с Беларусью развернули 49 мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 49 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Ни одному нелегальному мигранту не было разрешено пересечь границу в недопустимом месте.

В субботу в Литву незаконно пытались попасть 40 мигрантов, в пятницу – 84, в четверг – 93, в среду – 54, во вторник – 63, в понедельник – 17 лиц.

По данным СОГГЛ, в воскресенье ночью на белорусской стороне была слышна серия выстрелов.

За минувшие сутки литовские пограничники не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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