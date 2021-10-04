Из торговых сетей ушли сотни работников, только Maxima готова принять 600 человек

Лето закончилось – из торговых сетей ушли сотни работников. Несмотря на то, что их количество в последнее время постоянно сокращалось, сейчас говорят о нехватке работников: Maxima готова принять 600, Lidl – 100 человек, другие торговые сети также говорят о расширении. В следующем году планируют повышение зарплат – сейчас самые высокие зарплаты у работников двух сетей.

В большинстве торговых сетей Литвы количество работников после лета сократилось – появилось много свободных вакансий. Во всех сетях зарплаты исчисляются 1000 евро "на бумаге", а в Norfа и Lidl около 1300 евро "на бумаге".

В Maxima, по данным на 28 сентября, было 12 594 работника (28 июля - 13 384). Компания объясняет это завершением летнего сезона и пересмотром деятельности. Еще 50 человек не согласились регулярно тестироваться, поэтому ушли с работы. На лето компания всегда принимает дополнительных работников, поскольку, например, на взморье вырастает поток покупателей, а работники уходят в отпуск. Желающим работать в Паланге и Ниде даже предоставляют жилье и бесплатные обеды.

Пресс-секретарь сети Эрнеста Дапкене сказала, что сейчас сеть готова принять на работу кассиров, операторов аппаратов по приему тары, работников в зале, продавцов, мясников, пекарей, фасовщиков, комплектовщиков, работников в производственных цехах.

После того как в больших магазинах Литвы у покупателей стали проверять "паспорта возможностей", в некоторых магазинах сети количество покупателей снизилось на 30%. "Поэтому снизился оборот, мы следим за ситуацией. Если такое сокращение покупателей будет наблюдаться в течение длительного времени, то работникам этих магазинов мы предложим работу в других наших магазинах, отправим их в отпуск или в худшем случае - в простой", – сказала Дапкене.

В сети Iki за два месяца количество работников снизилось на 173 человека. Торговая сеть объясняет это завершением летнего сезона. Пресс-секретарь сети Гинтаре Китове сказала, что у них не было проблем с тестированием работников, вакцинация работников - дело добровольное.

"Паспорта возможностей" проверяют только в 7 магазинах Iki, это также не сказалось на количестве работников.

"Но нехватку работников мы ощущаем. На рынке царит напряжение. Не хватает работников не только в магазинах, но и в администрации, в сфере логистики и производства", – сказала Китове.

В магазинах Rimi за два месяца работников стало на 100 человек меньше. Но, по сравнению с началом пандемии, их количество здесь выросло, заметила пресс-секретарь сети Габриэле Шеренене. По данным пресс-секретаря, сеть планирует расширение, поэтому заинтересована в новых работниках.

Она также заметила, что тестирование не сказалось на сокращении числа работников.

"Нам нужны и кассиры и пекари, и работники в зале, работники эл. магазина. У нас есть вакансии, заполнить ох нелегко", – признала Шеренене.

В сети Lidl в последние 5 лет количество работников только растет, правда после летнего пика их количество сократилось на несколько десятков, это тоже сезонные работники.

"В нашей компании, где работают 2500 человек, были лишь отдельные случаи, когда работники не прививались и отказывались тестироваться. Большинство все же привилось и вернулось на работу", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите, заметив, что сеть продолжает расширение, поэтому нуждается в новых кадрах. Lidl готова принять 100 работников.

Пресс-секретарь Norfos mažmenа Дарюс Рилишкис заверил, что у них нет смены работников - только небольшие колебания. В конце лета из компании, по его словам, ушли лишь временные работники.

Он заметил, что после введения "паспорта возможностей", в больших магазинах стало меньше клиентов, снизилась нагрузка на работников.

"Мы отпускаем желающих в отпуск. Было несколько человек, которые ушли, поскольку не хотели прививаться. Это были единицы", – сказал он и заверил, что сеть планирует расширение, поэтому число работников должно увеличиться.

По словам Рилишкиса, в условиях нынешней ситуации некоторых работников больших магазинов могут перевести в магазины поменьше.

В августе 2021 года зарплаты в магазинах разных сетей отличались. Самые высокие зарплаты были в магазинах Norfa и Lidl - 1300 евро "на бумаге" (840 евро "на руки"). В других сетях это было около 1000 евро и меньше "на бумаге".

Представители всех сетей обещают, что в следующем году зарплаты работников вырастут.

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