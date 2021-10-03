Предлагается разрешить стрелкам и солдатам-добровольцам хранить дома автоматическое оружие

Сейм рассмотрит предложение разрешить солдатам-добровольцам и стрелкам хранить дома автоматическое оружие.

Согласно поправкам, солдаты-добровольцы и стрелки смогут приобретать и хранить личное оружие и боеприпасы категории А дома, а также хранить служебное оружие дома и использовать личное оружие в качестве служебного.

Такие поправки к Закону о контроле за оружием и боеприпасами, инициированные "крестьянами" Кястутисом Мажейкой и Йонасом Ярутисом, были одобрены Сеймом на этой неделе 55 голосами "за", 11 против и 18 воздержались. Проект будет дополнительно рассмотрен Комитетом национальной безопасности и обороны.

"Мы предлагаем, чтобы эти офицеры, солдаты могли хранить свое оружие категории А дома, и в случае военного конфликта это было бы большим сдерживающим фактором. Тех, кто думает, что это люди, которые не умеют обращаться с оружием, нужно успокоить, - у многих военных добровольцев, стрелков есть оружие дома, конечно, в основном это пистолеты и другое оружие, которое может иметься при нынешней практике", - сказал К. Мажейка во время презентации проекта.

По словам К. Мажейки, после принятия поправок около 10 тысяч человек получат право хранения оружия категории А, и прогнозируется, что около половины из них воспользуется этой возможностью. "Это не точное число, но мы ориентировочно оцениваем, что такое количество людей могло бы (приобрести оружие) и оборудовать подходящие помещения", - сказал парламентарий.

Социал-демократ Юлиюс Сабатаускас заявил, что если стрелкам и добровольцам разрешат хранить оружие категории А дома, нет никаких гарантин, что оно не попадет в чужие руки, не обязательно по злой воле, но и по небрежности.

"К оружию категории А относятся ракеты с зарядами взрывчатого вещества, автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы с бронебойными, разрывными или зажигательными снарядами и т. д. Или я здесь чего-то не понимаю, или очень хочется сравнить себя с теми странами, в которых устраивают стрельбу в университетах, магазинах и других общественных местах?"- сказал социал-демократ.

Консерватор Паулюс Саударгас сказал, что разрешение держать дома оружие категории А стрелкам и солдатам-добровольцам будет способствовать государственной безопасности.

"Враг, вероятно, не пойдет в зону, где на него можно будет направить оружие с любого балкона, где все общество готово защищать себя", - сказал П. Саударгас.

В настоящее время стрелки и солдаты-добровольцы могут покупать и хранить дома полуавтоматическое оружие категорий B и C. Оружие категории А запрещено использовать в гражданских целях.

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