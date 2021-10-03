Может измениться порядок направления к специалистам: сначала придется консультироваться с семейным врачом

Минздрав рассматривает возможность изменения порядка назначения консультации врача-специалиста. Специалист должен сначала связаться с семейным врачом, проконсультироваться и выяснить, следует ли направить пациента к нему.

"Путь пациента разрабатывается таким образом, чтобы он знал, куда обратиться, кто несет ответственность за его здоровье. (…) Это не направление пациента на поиски счастья, но направление - это консультация врача с врачом. Исторически сложилось так, что пациент, получив бумажное направление, отправился куда-то искать специалиста.

Первым делом семейный врач проконсультируется с врачом-специалистом, и если специалист говорит, что было сделано все, что необходимо, тогда можно отправлять. (…) Иногда пациенту не обязательно посещать специалиста, семейный врач, имея все данные о состоянии здоровья, может дистанционно проконсультироваться со специалистом и в то же время принять оптимальное решение о необходимости контактного консультирования”,- пояснила директор Департамента здоровья Минздрава Одета Виткунене.

По словам представителя Минздрава, дистанционные услуги были узаконены в прошлом году.

"Однако в этом году функции электронного здравоохранения улучшаются, чтобы врачи общей практики могли воспользоваться этой возможностью. Улучшается все, что касается оцифровки", - сказала О. Виткунене.

Верига: необходимо освободить врача от части работы

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига согласился с тем, что такие решения увеличат нагрузку на семейного врача.

"Эти инструменты созданы для удобства пациента, а не семейного врача. Семейному врачу придется выполнять дополнительную работу", - сказала А. Верига.

По его словам, если мы хотим, чтобы семейный врач делал больше, нужно договориться, какую работу из той, что он делает сейчас, делать не будет. По словам политика, например, медсестры могут продлить лечение или провести медицинские осмотры.

Говоря о возможности консультации врачей, экс-министр также рассказал о возможностях телемедицины.

"Уже начались так называемые расширенные консультации, но они еще недостаточно развиты. (…) Одна частная клиника до сих пор хвастается, мол "ставим диагноз в течение дня и назначаем лечение". Это расширенная консультация, во время которой человек проходит осмотр, сдает анализы, ему ставится диагноз и назначается лечение. Его не гоняют несколько недель или месяцев, и за это нужно платить больше. В больничных кассах уже есть этот механизм, просто нужно его задействовать", - сказал А. Верига.

Политик также предлагает последовать примеру Швеции и создать единый центр, куда можно было бы звонить и консультировать по несложным вопросам.

"В Литве мы планировали сделать такой центр на базе колл-центра 1808 года, где люди могли бы проконсультироваться, если это что-то несерьезное", - сказал А. Верига.

Говорят, что 80 процентов проблем должен решать семейный врач

Юлиюс Калибатас, глава Ассоциации семейных врачей, сказал, что самое главное - улучшить работу семейных врачей. Он согласен с тем, что часть работы, которую они делают сейчас, следует делегировать другим сотрудникам системы.

"Работа семейного врача - диагностировать, лечить и предотвращать заболевания. (…) 80 процентов проблем должен решать семейный врач. К сожалению, реальность иная, я думаю, что работа семейного врача без надобности где-то сужается", - сказал Ю. Калибатас.

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