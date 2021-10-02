Новые данные по COVID-19 - не самое плохое: если придут несколько вирусов, последствия будут печальными

По словам онкоиммунолога Марюса Стрёги, жители Литвы должны прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Важно, по его словам, привить от гриппа и детей, поскольку если дети начнут болеть сразу двумя вирусами верхних дыхательных путей, это будет очень нехорошо.

О вирусах и защите от них онкоиммунолог рассказал журналистам LNK.

Он сказал, что одновременно можно привиться сразу несколькими вакцинами.

"Одновременно можно привиться сразу тремя вакцинами: от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции. Делать двухнедельные перерывы стоит лишь в тех случаях, если после первой вакцины от ковид были серьезные побочные действия, и это для того, чтобы не было серьезной побочки", – сказал Стрёга.

Американские исследования показали – ни эффективность, ни безопасность таких вакцин от совместного использования не страдают.

"По принципу вакцинологии, одновременно можно прививаться 10-12 вакцинами, так бывает перед поездками в дальние страны. Главное - колоть в разные места", – сказал Стрёга.

Что касается клещевого энцефалита, то для защиты осенью, прививаться надо летом или весной.

"Сейчас уже поздно", – заметил специалист.

В Литве уже можно прививаться от сезонного гриппа. Стрёга сказал LNK, что эффективность вакцины от гриппа составляет 30-40%.

"От гриппа надо прививаться, поскольку если одновременно заболеть и коронавирусом и гриппом, "приключений" будет больше", – сказал врач.

По его словам, одновременно с вакциной от COVID-19 не стоит прививаться разве что от менингококковой инфекции, поскольку будут более ярко выраженные побочные действия.

"Вирусы "голодные". Чтобы жить, они должны кого-то заражать. Если в прошлом году этого не было, они стараются измениться. Сейчас самой большой нашей проблемой будет, скорее всего, респираторно-синцитиальный вирус, который очень опасен для детей и иногда может быть не менее опасен, чем ковид. Вызывает инфекции дыхательных путей, может привести и к пневмонии. Вакцины от него нет", – заметил собеседник.

Поэтому, по его словам, прививать от гриппа надо и детей.

"Если придут несколько простудных вирусов и они будут действовать вместе, последствия могут быть печальными, может возникнуть вопрос нехватки врачей", – сказал Стрёга.

Он представил свой рецепт на эту зиму и осень.

"В закрытых помещениях и пространствах - в общественном транспорте, в магазинах, я даже привитым рекомендую – не снимайте маски. Может, они не такие красивые, но, если мы столько времени их носили... Дайте этим вирусом проникать в нас постепенно. Если мы откроем перед ними все двери и ворота, они придут толпой", – сказал врач.

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