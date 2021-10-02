Парламент Литвы в спешном порядке обсудит возмещение ущерба, нанесенного вакцинами

Депутаты парламента Литвы в спешном порядке обсудят возмещение ущерба, нанесенного вакцинами, этот проект предложили оппозиционные "крестьяне".

В первом чтении документ поддержали 47 депутатов, 10 воздержались, никто не был против.

Один из авторов проекта - экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига - сказал, что обращаться смогут люди, здоровью которых был нанесен серьезный ущерб.

"Мы не говорим о покраснении в месте укола или небольшом повышении температуры, речь идет о сложных реакциях, о госпитализации или долгосрочных последствиях", – сказал он.

"Такое бывает очень редко. Мы считаем, что пока не надо создавать какой-то механизм, достаточно механизма возмещения ущерба без виноватых и фонда, который уже существует. Он все равно сейчас не используется, средства в нем есть", – заметил Верига.

Он считает, что существование такого закона побудит людей к вакцинации от COVID-19.

"В тех редких случаях, когда здоровью наносится ущерб, человека не оставят одного, у него будут определенные финансовые гарантии, он будет себя чувствовать увереннее", – сказал экс-министр.

Консерватор Линас Слушнис считает, что такой закон может создать нехороший прецедент.

"Мы знаем, что при употреблении нейролептиков, антидепрессантов бывают побочные действия, но я до сих пор не видел такого закона, в котором компенсировали бы нанесенный лекарствами ущерб. Психиатры лечат людей, и ущерб в связи с этим не возмещают. Сообщают о возможных побочных эффектах, но не компенсируют. Я уже не говорю о лечении онкобольных и побочных действиях. В принципе я не могу одобрить этот проект только потому, что так откроется ящик Пандоры", – сказал он.

По данным Государственной службы по контролю над лекарствами, с 27 декабря 2020 по 30 июня 2021 г. было получено 4301 сообщение о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса.

По данным службы, в июне было 37 тяжелых реакций, в их числе миокардит, периферический паралич лицевого нерва, тромбофлебит и др. Чтобы ущерб был возмещен, медики должны установить, что он был вызван именно вакциной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!