Профессор: возвращение к тотальному карантину было бы непростительной ошибкой

Правительство Литвы подтвердило требование с пятницы в помещениях носить маски, частному и государственному сектору рекомендуется перейти на удаленную работу. Эпидемиолог, профессор Саулюс Чаплинскас прогнозирует, что это последняя такая зима с коронавирусом.

Собеседник сказал, что рекомендация носить маски не действует, поэтому и пришлось ввести более жесткий регламент.

"Да, я думаю, это правильное решение", – сказал эпидемиолог.

Количество новых случаев растет, власти говорят – маски обязательны, но карантина не будет. Если вспомнить первый карантин, болели единицы, а меры были жестче. Чаплинскас заметил, что сейчас такие жесткие меры не нужны.

"Я думаю, это адекватно. Если мы вернемся назад, то мои прогнозы оправдались все, кроме одного. Я в начале пандемии говорил, что не представляю жесткий локдаун в условиях демократии западных стран. И в этом смысле, при правительстве Саулюса Сквернялиса карантин был слишком жестким, долгим и нерациональным.

Ведь карантин ничего не решает, а только откладывает решение проблемы. В определенный момент надо было дать время на подготовку медицине, системе защиты, диагностики, лечению. Тогда еще не было прививок. Было понятно, что если люди подготовились, карантин не должен затягиваться", – сказал он.

По его словам, возвращение к жесткому карантину было бы непростительной ошибкой.

"А при наличии вакцины закрытие страны было бы непростительной ошибкой. Не только для экономики, но и для наших детей", – сказал Чаплинскас.

"Почему дети должны страдать из-за того, что взрослые не способны защитить пенсионеров, своих родителей и дедушек и бабушек, для которых эта болезнь опасна. Часть пенсионеров не выживет, если мы их не защитим", – сказал эпидемиолог.

Он заметил, что "паспорт возможности" в долгосрочной перспективе несет негативный эффект.

"Вы сами подумайте. Как он действует в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Как на человека, так и на общество. Мы наверное прекрасно понимаем и видим, что часть людей это побудило привиться. У нас есть кратковременный положительный эффект. С другой стороны – разделение между людьми достигло невозможного масштаба, это отрицательный эффект", – сказал Чаплинскас.

Он заметил, что люди, у которых есть этот документ, иногда перестают беречь себя вообще, а это очень плохо.

Чаплинскас прогнозировал, что эта зима будет последней зимой пандемии.

"Я думаю, велика вероятность того, что эта зима будет последней такой тяжелой. Может, будет сложнее, чем прошлая, поскольку вирус изменился. Но людей с иммунитетом пока недостаточно. Но со временем их будет больше. Постепенно эти волны будут становиться все меньше. Но это еще затянется на несколько лет, пока вирус не станет таким же, как другие коронавирусы", – сказал Чаплинскас.

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