В Вильнюсе учителя могут бесплатно пользоваться общественным транспортом

С 1 октября 2021 года вильнюсские учителя смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Такой подарок для учителей подготовили власти города – "Карты вильнюсца" особого дизайна.

Кроме того, по случаю дня учителя их ждет немало мероприятий и скидок.

"Для хорошей системы образования нужны учителя, которые чувствовали бы себя уважаемыми и любимыми. Это решение – может, и небольшой, но важный знак нашего уважения к тем, кто учит наших детей. Конечно, не менее важно, что так мы участвуем в обеспечении гармоничной мобильности. Приглашаем учителей пользоваться обновленным общественным транспортом (...)", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Вильнюсский центр прогрессивного образования 4-8 октября приглашает учителей с помощью "Карты вильнюсца" особого дизайна воспользоваться специальными скидками и эксклюзивными предложениями: бесплатно посетить спортклубы, музеи, воспользоваться скидками в книжных магазинах и выпить кофе.

С днем учителя 5 октября учителей поздравит оркестр, который пройдет по улицам старой части Вильнюса. В праздничных мероприятиях примут участие и другие учреждения, например, школа искусств им. М.-К.Чурлёниса.

"Карты вильнюсца" особого дизайна получат больше 20 000 работников системы образования.

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