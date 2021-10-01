Около Друскининкай началось возведение забора на границе с Беларусью

В пятницу государственная компания EPSO-G и ее дочерняя компания Tetas начали строительство забора на границе с Беларусью. Об этом рассказали на заставе СОГГ в Латяжерисе, которая не работает из-за пандемии.

На белорусской стороне за началом работ наблюдали вооруженные белорусские пограничники.

"Просим никакими действиями или словами не провоцировать их, да, они будут снимать вас на видео, но сейчас у нас такая реальность на границе", – объяснял рабочим инструктор СОГГ.

Строительство забора стоимостью 152 млн. евро было начато тихо. Первые работы начались 29 сентября. Однако реальное строительство начнется через две недели, во второй половине октября. Сейчас здесь устанавливают пирамиду из спиральной колючей проволоки.

Работы выполняют рабочие Tetas. Сейчас их около 20, а будет около 100.

"Сейчас проводят первый этап строительства 100-километрового забора. Уже объявлен конкурс на строительство еще 400 км забора, надеемся, работы будут проходить быстро и мы успеем к сроку", – сказал Антанас Бубнялис, представитель компании EPSO–G.

Первый этап должен завершиться в апреле 2022 года, второй - до конца 2022 г.

"Сейчас спиральную колючую проволоку мы покупаем в Польше, уже вели переговоры и с голландскими поставщиками", – сказал Бубнялис.

По действующим правилам, не будут использовать строительные материалы из третьих стран, значит, белорусского цемента не будет.

По словам Бубнялиса, за работами будет следить специальная комиссия, под руководством премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

На данным момент уже возведен защитный барьер из спиральной колючей проволоки на участке длиной 40 км.

На вопрос, почему работы проходят так медленно, заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас сказал Delfi, что все зависит от запасов проволоки, а их немного.

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