МВД: из предоставленных самоуправлениями помещений переселены все мигранты

Из предоставленных самоуправлениями Литвы помещений уже переселены все мигранты, которые незаконно пересекли белорусско-литовскую границу, сообщило в пятницу Министрество внутренних дел (МВД) Литвы.

Министр внутренних дел Агне Билотайте поблагодарила самоуправления, местные сообщества, волонтеров за сотрудничество, понимание и единство в ситуации, когда нужно было быстро искать решения.

"Самоуправления взяли на себя эти обязательства и заботились о мигрантах, предоставили им не только помещения, но и питание, заботились о медпомощи. Проделана огромная работа. Всем вместе нам удалось стабилизировать ситуацию и справиться с кризисом нелегальной миграции", - добавила она.

В помещениях самоуправлениях были размещены 684 мигранта: 185 - в Игналинском районе, 167 - в Алитусском районе, 149 - в Варенском районе, 81 - в Лаздияйском, 71 - в городе Алитус и 30 - в Шальчининкском районе.

Теперь они размещены в центрах в Рукле, Пабраде, Медининкай, Кибартай и Вильнюсе.

Социально уязвимые группы мигрантов размещены в Рукле и в Вильнюсе. Также разные группы мигрантов размещены в модульных домиках на территории Школы пограничников в Медининкай и в Центре размещения иностранцев в Пабраде.

Из самого крупного лагеря мигрантов в Руднинкай мигранты были переведены в Кибартай, в здание бывшей колонии.

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