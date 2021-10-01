Неожиданная ситуация в Сантаришкской клинике: готовятся к худшему, но у врачей есть хорошие новости

Сантаришкская клиника была готова открыть дополнительно до 10 коек в палате интенсивной терапии для больных COVID-19 пациентов, однако пока в этом не было необходимости, сказал глава клиники Феликсас Янкявичюс.

"Мы готовы открыть новое отделение интенсивной терапии для ковидных пациентов, но пока этого не потребовалось, будем следить за ситуацией. Несмотря на общий рост числа больных коронавирусом, в последнюю неделю в Вильнюсском регионе больных больше не стало, это хорошая новость", – сказал Янкявичюс.

"Что больше всего радует, так это то, что нет необходимости в открытии дополнительных коек в интенсивной терапии, количество госпитализируемых не меняется. Мы готовы открыть отделение не меньше чем на 10 коек, такие резервы у нас есть", – прибавил он.

По словам директора клиники, на прошлой неделе в клинике были заняты 80% из 78 коек для ковидных больных и 80–90% коек в реанимации.

"Похожая ситуация и в других больницах региона, В Вильнюсской клинической больнице заняты 80% из 110 коек, в реанимации заняты все койки, однако в других больницах региона - в Алитусе, Укмерге, Электренай заполненность коек для ковидных больных составляет 70-80%, как и на прошлой неделе", – сказал Янкявичюс.

По его словам, пока в клинике не ограничивали предоставление плановых услуг, но если придется открывать дополнительные койки в реанимации, то это коснется плановых услуг.

Что касается общих тенденций, Янкявичюс сказал, что число молодых больных коронавирусом людей растет, но тяжелых случаев стало меньше.

"У нас сейчас есть пациенты разного возраста, есть и младше 30 лет, госпитализированы 4 детей, но тяжелобольных пациентов стало меньше. Состояние детей не критическое, улучшилось и состояние 14-летнего, о котором говорили на прошлой неделе", – сказал директор клиники.

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