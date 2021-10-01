Поспешившие с выбором поставщика электроэнергии потребители в Литве остались в дураках?

Министерство энергетики Литвы представило план по обузданию ценового шока на электроэнергию, на фоне этих действий поспешившие с выбором поставщика электроэнергии потребители в Литве могут остаться в дураках.

В среду министр энергетики Дайнюс Крейвис сообщил, что правительство планирует "срезать" повышение цен на электричество до января 2022 года, а разница в цене будет возмещена в течение пяти лет. Кроме того, второй группе потребителей на полгода планируют продлить выбор независимого поставщика электроэнергии.

На заседании парламентского комитета по бюджету и финансам вице-министр энергетики Инга Жилене сказала: "Как мы намерены устранить шок? Сейчас готовятся проекты закона. Сегодня будут готовы окончательные варианты, в понедельник мы планируем передать их в канцелярию правительства.

Рост цен на газ и электроэнергию для потребителей планируют разбить на 5 лет. Газ подорожает не на 51%, а на 29% (для тех, кто на нем готовит). Газ для тех, кто им отапливается, подорожает не на 83%, а на 33%. Электроэнергия подорожает не на 50%, а на 21%. Плюс планируется до 1 июля 2022 года продлить срок выбора поставщика электроэнергии".

Независимые поставщики говорили, что такое решение министерства может вызвать возмущение людей, которые уже подписали договор с новым поставщиком услуги. Например, гендиректор Enefit Витянис Коризна сказал, что нельзя забывать о тех жителях, которые уже подписали договоры.

"Это может внести еще больше хаоса. Сейчас решение приняли больше 30%, т.е. 450 000 жителей. Поэтому важно создать одинаковые условия для всех, чтобы не было дискриминации тех, кто уже сделал выбор", – заметил он.

Директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига подтвердил, что люди могут воспринять ситуацию как несправедливость.

"Факт, что они уже перешли на свободный рынок и оценят тепличные условия для остальных, как несправедливость", – сказал он.

Представитель Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Лорета Кимутите сказала Delfi, что цены на 2022 г. для потребителей должны установить до 1 декабря. Она сказала, что пока нельзя утверждать, что цены для оставшихся в Ignitis (как общественная компания) будут ниже.

Она заметила, что независимо от того, какого независимого поставщика люди выберут, цена на инфраструктуру все равно будет регулироваться.

"Мы это сделаем в ближайшее время. Цену на продукт мы е регулируем", – сказала она.

Кимутите напомнила, что потребители могут расторгнуть заключенный договор в любо момент.

"Надо только за две недели предупредить об этом независимого поставщика. Да, в договоре с установленным сроком действия могут быть какие-то условия. Например, скидки, тогда при досрочном расторжении договора их могут потребовать вернуть", – заметила она.

По данным ГСРЭ, до 29 сентября независимого поставщика уже выбрали 250 000 потребителей.

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