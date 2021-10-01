Кронпринцесса Мэри: между Литвой и Данией существуют прочные узы и взаимное уважение

Находящаяся в Вильнюсе с визитом кронпринцесса Дании Мэри говорит, что Литву и Данию связывают прочные узы и взаимное уважение, а это основа для развития отношений в будущем, чтобы вместе противостоять общим вызовам.

"Вместе отмечать столетие дипломатических отношений между нашими странами – это нечто уникальное и дающее нам основу для тесного сотрудничества и в будущем, чтобы вместе противостоять общим вызовам", – сказала в пятницу журналистам в Большом дворе Вильнюсского университета супруга наследника датского престола.

"Я считаю, важно понимать, что отношения между нашими странами не поверхностные – то, что мы ощущаем тепло и доброжелательность всюду, куда бы мы ни поехали, подчеркивает, что нас связывают прочные узы и взаимное уважение", – добавила она.

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Кронпринцесса надеется, что литовско-датские отношения будут развиваться и в дальнейшем.

"Наши отношения особенно прочные, они создавались сто лет, так что я думаю, что в течение ближайшего столетия эти отношения будут процветать, расти и расширяться в самых разных формах. Мы вместе и вместе встречаем большинство общих вызовов", – сказала кронпринцесса Мэри.

Одними из таких вызовов она назвала изменение климата и миграцию.

Прибывший вместе с кронпринцессой датский министр по делам сотрудничества Северных стран Флемминг Меллер Мортенсен сказал, что Дания готова поделиться опытом в области интеграции мигрантов.

"Разумеется, внешние границы ЕС должны быть защищены. Мы будем рядом и поможем, однако если говорить об интеграции мигрантов – многие страны сталкиваются с проблемами интеграции, но мы постараемся поделиться своим опытом с Литвой", – сказал Ф. М. Мортенсен.

Визит кронпринцессы Мэри приурочен к столетию дипотношений между Литвой и Данией. По словам гостьи, Вильнюс – очень красивый город, и ей приятно здесь находиться. Это второй визит кронпринцессы в столицу Литвы.

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