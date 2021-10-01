Профессор о масштабах волны ковида: будет нарастать еще 4 недели

Эксперты предлагают улучшить систему информирования пожилых людей о вакцине, и позволить им бесплатно сдавать тесты на антитела. Вакцина в Литве уже спасла столько людей, сколько живет в Пагегяй.

Президент Гитанас Науседа в пятницу встретился с экспертами совета здравоохранения, социологами и гериатрами. На встрече поднимался вопрос повышения благосостояния пожилых людей, эпидемиологическая ситуация и уровень вакцинации, рассказала советник президента Ирена Сегаловичене.

Она заметила существование большой разницы в сфере информирования пожилых людей и сказала, что ситуацию надо менять, развеивать мифы и страхи.

Сегаловичене сказала, что важно, чтобы у пенсионеров был бесплатный доступ к тестам на антитела, чтобы они могли контролировать свой иммунитет.

"Предполагается, что вакцина уже спасла много людей, примерно столько, сколько проживает в Пагегяй – 900-1500 человек. Это очень важная информация", - сказала советник президента, констатировав, что эпидемиологическая ситуация в Литве очень плохая.

"Это подтверждает высокая заболеваемость и смертность. В Литве эти показатели очень высокие. (...) Еще один параметр - вакцинация. Ее темпы очень низкие. Первой дозой мы прививаем меньше 2000 человек в день. Первой дозой у нас привиты 73%. Третий параметр - низкий уровень вакцинации людей группе 65+ лет. А в группе старше 80 лет у нас привито всего 65%, в лидирующих странах в этой группе привиты 100% пенсионеров", - сказала Сегаловичене.

Она напомнила, что по заболеваемости Литва находится на первом, а по смертности - на втором месте в ЕС.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугустис сказал, что во время прошлой волны фиксировали 500 больных работников в больницах.

"На этот раз у нас больны 80 врачей и медсестер", – сказал он, заметив, что без вакцинации у нас было бы по 4000 новых случаев коронавируса в день.

Он констатировал, что вакцина спасла жизни примерно 2000 жителей страны.

Аугутис заметил, что прогнозировать пандемию сложно, но, судя по прежним волнам, рост будет наблюдаться около 4 недель.

"Где-то в конце октября будет пик, за которым последует спад. Высота волны будет зависеть от введенных средств защиты, но можно утверждать, что в среднем в неделю не будет зафиксировано столько больных, сколько было в прошлом году, (...) хотя в отдельные дни может быть высокий или низкий показатель", – сказал профессор, заметив, что обязательное ношение масок сейчас оправдано.

Он также отметил, что причина высокой смертности среди пенсионеров - это не только то, что люди не прививаются, но и в целом плохое состояние здоровья пенсионеров.

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