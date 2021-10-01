С пятницы – перемены в ношении масок: некоторые жители называют это абсурдом

С 1 октября в Литве даже людям с "паспортом возможностей" в помещениях придется носить маски. Жители по-разному встретили эту новость – одни говорили, что маски не защищают, другие приняли как необходимость. Мнения разделились в вопросе удаленной работы.

"Они не очень защищают, но мы все равно не противимся. Я думаю, что все неплохо", – сказала встреченная пенсионерка.

"Неудобно, лезет в нос и в рот", – заметила другая женщина.

Мужчина сказал, что он сам стал надевать маску, несмотря на то, что это в обязательном порядке не требовалось. По его словам, тогда он себя чувствует увереннее. Во время пандемии маски стаи нормальным явлением, но некоторых людей они по-прежнему раздражают.

"Не хочу носить. Конечно, буду, если надо", – сказала недовольная женщина.

"Я думаю, этот всемирный цирк с пандемией - глупость", – заявил один мужчина.

Другие перечисляли пользу масок.

"Они нас от многого защищают. Насморки прекратились", – сказала жительница Каунаса.

"Так безопаснее", – сказал мужчина каунасец.

"В государственных учреждениях никто не носит. Например, заходишь в лифт, там люди без масок. Я чувствую себя небезопасно", – сказала одна собеседница.

Сейчас маски обязательны только там, где обслуживают людей без "паспорта возможностей": в общественном транспорте, на мероприятиях, в других местах рекомендуются.

"Маски здесь, скажем так, такое средство, которое как рекомендация не действуют. Поэтому ужесточают порядок", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"С пятницы это будет обязательно, за нарушение правила грозит ответственность. В коллективах маски обязательны в тех случаях, когда люди физически контактируют в закрытом помещении", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Это абсурд, маски не нужны, мы ведь привились", – заявила журналистам ЛНК молодая мама.

За нарушение действующего правила грозит штраф 500-1500 евро. С 13 сентября полиция уже зафиксировала 24 таких нарушения.

"Я думаю, что маски для людей не должны быть чем-то таким, за что наказывают. У нас есть случаи смерти, наша цель - обуздание ситуации. Поэтому я считаю, что за это должны отвечать сами люди", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

В школах маски остаются обязательными, за исключением детей начальной школы. Однако Шимоните сказала, что будет решаться и этот вопрос.

Несмотря на то, что в школах остается очень много очагов, контактную учебу не отменяют, зато настоятельно рекомендуют удаленную работу.



"Для меня живое общение с людьми более приемлемо, чем удаленное. Мы итак сидим у компьютера, думаю, общение очень важно", – сказала жительница Каунаса.

Премьер Литвы сказала, что дальнейшие ограничения будут зависеть от ситуации в больницах.

Сейчас в больницах находятся больше 1000 больных коронавирусом, 129 из них - в реанимациях. Если все места в реанимациях будут заполнены, Шимоните не исключает введение двухнедельного карантина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!