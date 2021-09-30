После введения новых ограничений профессор предлагает отказаться от "паспорта возможностей"

Вирусолог Саулюс Чаплинскас предлагает отказаться от "паспорта возможностей", поскольку, по его мнению, после того, как во всех помещениях вернули маски, он принесет больше вреда, чем пользы.

"В контексте пандемии штамма "дельта" в Литве возвращаются к подходящему регламенту. С 1 октября маски в помещениях станут обязательными, независимо от того, с "паспортом возможностей" или без организована деятельность. До этого была другая коммуникация, когда людям с документом разрешали быть без масок, что вызвало у людей необоснованные ожидания. Особенно в закрытых помещениях, ведь заболеть и переносить болезнь могут и привитые, т.е. люди с "паспортом возможностей", – писал в фейсбуке Чаплинскас.

По его словам, после возвращения масок ограничение для людей без "паспорта возможностей" будет нелогичным.

"Направление людей с "паспортами возможностей" в небольшие магазины - это ошибка, которая может иметь значительное влияние на дальнейшее распространение вируса, ведь в маленьких помещениях концентрация вируса может быть выше.

До сих пор власти и эксперты не объяснили, почему только людей с "паспортом возможностей" допускали в ТЦ и разрешали им ходить без масок. Я думаю, никаких аргументов и не было, правило было взято с потолка. Тут нет никакой логики. Словно хотели сделать хуже, создать более благоприятные условия для людей, собирающихся в небольших магазинах", – писал Чаплинскас.

По словам специалиста, логичнее было бы направлять людей в большие магазины с хорошей вентиляцией.

"Но сейчас этого нет. Это очень опасный фактор – то, что люди собрались в небольших помещениях, может значительно повлиять на распространение инфекции в обществе", – считает профессор.

Напомним, что с 1 октября 2021 года в Литве вступает в силу новое ограничение. Во всех помещениях надо находиться в масках. Исключение касается только учеников начальной школы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!