Представитель Каунасской окружной прокуратуры Ауримас Диджёкас подтвердил Delfi, что начато расследование по 4 ч. 149 ст. УК ЛР.
Первым об этом сообщил портал lrytas.lt. Заизнасилование малолетней грозит лишение свободы на срок 5-15 лет.
Девочка родила в лагере, в ночь на 14 июля. Замдиректора Алитусской больницы им. С.Кудирки Дмитрий Качурин ранее сказал Delfi, что молодую маму в больницу привезли уже после родов.
"Младенец был выношенный, только небольшой. Роды не были тяжелыми. Состояние матери и ребенка было удовлетворительным. Им оказали помощь. С девочкой общались социальные работники, психолог, потом ее с младенцем забрали домой", – сказал Качурин.
Представитель Службы по правам детей и усыновлению Рамуне Любинайте сказала, что им сразу сообщили об этих родах. Известно, что родители девочки ничего не знали о беременности.
На вопрос, были у семьи какие-то проблемы, Любинайте ответила: "У семьи были проблемы, ей предоставляли социальные услуги. Сейчас семья уже может жить самостоятельно, она преодолела трудности, может помочь дочери в уходе за младенцем".
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