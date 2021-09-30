Неожиданный поворот в истории родившей в лагере 13-летней девочки: подозревают преступление

Летом в Литве сообщалось о том, что в дзукийском лагере неожиданно родила 13-летняя девочка, которой удавалось скрывать беременность даже от близких. Сейчас выясняется, что девочка была изнасилована, а в преступлении подозревают совершеннолетнего отца ребенка.

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Ауримас Диджёкас подтвердил Delfi, что начато расследование по 4 ч. 149 ст. УК ЛР.

Первым об этом сообщил портал lrytas.lt. Заизнасилование малолетней грозит лишение свободы на срок 5-15 лет.

Девочка родила в лагере, в ночь на 14 июля. Замдиректора Алитусской больницы им. С.Кудирки Дмитрий Качурин ранее сказал Delfi, что молодую маму в больницу привезли уже после родов.

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"Младенец был выношенный, только небольшой. Роды не были тяжелыми. Состояние матери и ребенка было удовлетворительным. Им оказали помощь. С девочкой общались социальные работники, психолог, потом ее с младенцем забрали домой", – сказал Качурин.

Представитель Службы по правам детей и усыновлению Рамуне Любинайте сказала, что им сразу сообщили об этих родах. Известно, что родители девочки ничего не знали о беременности.

На вопрос, были у семьи какие-то проблемы, Любинайте ответила: "У семьи были проблемы, ей предоставляли социальные услуги. Сейчас семья уже может жить самостоятельно, она преодолела трудности, может помочь дочери в уходе за младенцем".

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