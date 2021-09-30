Прямые иностранные инвестиции в Литве за год выросли на 4,1%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Литве в совокупном объеме в конце июня составили 24,6 млрд евро - на 4,1% больше, чем год назад. Совокупные ПИИ составили 48% валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы.

На одного жителя Литвы приходилось приблизительно 8,8 тыс. ПИИ, сообщил Департамент статистики.

Самые крупные инвесторы: Германия - 5,6 млрд евро, Швеция - 3,9 млрд евро, Эстония - 2,8 млрд евро, Нидерланды - 2,1 млрд евро, Люксембург - 1,4 млрд евро.

Наибольшие по объему ПИИ привлек сектор финансов и страхования (9,5 млрд евро), затем - обрабатывающая промышленность (3,4 млрд евро) и операции с недвижимым имуществом (2,5 млрд евро).

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Поток ПИИ в Литве во втором полугодии был положительным и составил 266,8 млрд евро. Доминировали потоки из Гонконга (132 млн евро), Германии (79,9 млн) и Курасао (74 млн), а самый крупный обратный поток - на инвестиционных предприятиях Великобритании (-155,8 млн).

Наибольший рост наблюдался на предприятиях обрабатывающей промышленности (123,4 млн евро).

Доходы ПИИ, приходящиеся на нерезидентов, в год выросли на 30,4% и составили 650,5 млн евро. Больше всего доходов получили инвесторы из Гонконга (132,5 млн евро), Швеции (112,3 млн) и Эстонии (89,6 млн.).

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