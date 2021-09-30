Лагеря мигрантов будут посещать священники

Министр внутренних дел Агне Билотайте встретилась с вильнюсским архиепископом Гинтарасом Грушасом и обсудила посещение мест размещения нелегальных мигрантов священниками и духовниками.

МВД Литвы сообщило в четверг, что во время встречи А. Билотайте и Г. Грушас договорились о подготовке списков христиан, чтобы мигранты могли регулярно встречаться со священниками.

"После перевода мигрантов в специализированные центры размещения будут созданы условия и для духовной помощи. Это не менее важно, чем материальная помощь, поэтому регулярные встречи со священниками помог психологическому и эмоциональному состоянию людей", - заявила министр.

"Братство, человечность и христианский долг призывают нас отозваться на нужды людей, оказавшихся в бедности и беде. Католическая церковь Литвы через службу в Каритас заботиться о мигрантах и беженцах не один год. Призывают людей Литвы присоединяться к волонтерскому движению, которое помогает сохранить и обеспечить человеческое достоинство", - сказал архиепископ Г. Грушас.

В начале сентября архиепископ Г. Грушас посетил лагерь нелегальных мигрантов в Варенской районе, где встретился с верующими.

Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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