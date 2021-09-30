С пятницы - на работу только в масках, исключения пока коснутся лишь начальных классов

Дайнора Панкуне ru.DELFI.lt

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что с пятницы в масках должны находиться все люди внутри зданий, включая офисных работников. Однако, по его словам, правительство будет требовать, чтобы все, кто может, перешли на удаленную работу.

"Действует общий принцип - все в помещениях должны быть в масках. Сейчас этот вопрос еще согласовывают с эпидемиологами – ведь ситуации могут быть разными, могут быть внутренние правила, если в коллективе все на 100% привиты, тогда, видимо, условия могут быть иными, но, я сомневаюсь, что такие места у нас есть. Сейчас установка такая - в помещениях все должны быть в масках", – сказал министр. Статьи по теме: Карантина в Литве не будет, но правила ужесточены Мэры готовят разные ответы на угрозу COVID-19: самая тяжелая борьба только начинается На следующей неделе, по словам Дулькиса, эпидемиологи решат вопрос ношения масок учениками начальной школы. "Пока в сфере образования маски требуются для детей с 5 класса, но на следующей неделе в зависимости от эпидемиологической ситуации и ситуации в школах, еще будет решаться вопрос начальной школы", – сказал министр. Он заверил, что пока не планируют возвращаться к введению требования носить только медицинских масок или респираторов в помещениях – можно использовать и иные маски. "Маски обязательны. Каких-то дополнений и исключений нет. Акцентирую – если едим, пьем, это и без того понятно, маски снимаем, включая театр", – заметил он. Дулькис повторил, что правительство настоятельно требует перейти на удаленную работу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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