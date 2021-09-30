Премьер Литвы: вероятно, забор на границе с Беларусью построим в срок и уложимся в бюджет

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положительно оценивает строительство забора на границе с Беларусью, так как, кажется, проект будут реализован в срок и на выделенные средства.

"Пока у меня нет оснований оценивать (строительство) как-либо, кроме как хорошо, потому что информация, которая есть, показывает: а) получится построить в срок, б) получится уложиться в бюджет", - заявила в четверг И. Шимоните.

В среду возглавляемая премьером Комиссия по надзору за проектом оценила работы первого этапа.

"Мне кажется, что для такого крупного проекта лучшими показателями успешности является выполнение в срок и на выделенные средства. Первая стадия началась, та часть, которую реализует Epso-G, т. е. Tetas. Кажется, на этой неделе, будут объявлены госзакупки для второй части, где будет больше подрядчиков", - сообщила премьер.

Она отметила, что проходили консультации по поводу проекта, заинтересованность выразило много компаний. Премьер считает, что это хороший знак, показывает достаточный уровень конкуренции, что позволяет ожидать конкурентных цен. Также пока нет сомнений в том, что проект будет выполнен в срок и уложится в запланированный бюджет.

Контролируемое энергетической группой Epso-G строительное предприятие Tetas начало работы по возведению забора протяженностью 111 километров на границе с Беларусью.

Компания Epso-G на этой неделе также намерена объявить конкурс подрядчика на второй этап строительства. Ожидается, что его победитель начнет работы на участке протяженностью примерно 400 километров в конце этого года и завершит их до сентября следующего года.

На строительство забора протяженностью 508 км правительство намечает выделить до 152 млн евро.

Не поддерживает предложение о продлении срока содержания мигрантов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не поддерживает предложение о продлении срока содержания под стражей нелегально перешедших границу мигрантов с шести месяцев до года.

Глава правительства Литвы отметила, что это было бы автоматическое продление срока, которое не предполагает долгосрочного и успешного решения. Она также отметила, что Департамент миграции намерен рассмотреть прошения об убежище до ноября.

"Правительство оценит, какие уточнения внести в этот закон, но хотелось бы, чтобы это не превратилось в автоматическое продление срока, когда кто-то считает, что мы автоматически продлим срок и проблема решена. Продленный срок тоже истечет, что мы тогда будем делать - опять продлевать?" - в четверг журналистам сказала И. Шимоните.

В четверг Сейму будут представлены поправки партии "аграриев", в которых предлагается продлить максимальный срок содержания под стражей нелегально пересекших границу с шести месяцев до года во время экстремальной ситуации.

Премьер отметила, что не поддержит такого автоматического продления срока, так как такое решение не будет долгосрочным и благоприятным. В других странах есть специальный статус для людей, которые не получили убежище и не задержаны. Премьер рассказала, что рассматриваются практики других стран, предложения Сейму будут представлены в октябре.

И. Шимоните полагает, что "очень важно точно знать, когда будет выполнена оценка всех прошений об убежище, и глава Департамента миграции сообщила на этой неделе, что это будет сделано в ноябре".

В этом году нелегально перешли в Литву из Беларуси 4,1 тыс. мигрантов. Пока из 2,8 тыс. прошений об убежище рассмотрено свыше 600. Прошения планируется рассмотреть до ноября.

Убежище пока не получил ни один мигрант, в отношении более 300 человек процедуры были прекращены.

Это происходит, если человек покинул страну или вернулся в страну своего происхождения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!