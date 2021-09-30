Посол: Литва готова принять еще до 30 помогавших НАТО афганцев

Литва готова принять еще до 30 афганцев, помогавших НАТО, не учитывая уже принятых 180 афганских переводчиков и членов их семей, заявил посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис.

Он сообщил, что такое обязательство приняла Миграционная комиссия правительства Литвы.

"Решение Миграционной комиссии в силе: до 30 человек, которые работали в Афганистане, конкретно в миссии НАТО, мы обязались принять. Но пока нет ничего конкретного - сначала казалось, что будет сложно собрать страны, которые примут, но, кажется, список пополняется: Канада, другие страны принимают немало", - сообщил BNS посол.

"800 афганцев сейчас в Косово и 150 - в Польше, мы заявили, что готовы принять из Польши", - добавил он.

Д. Матулёнис отметил, что афганцев распределяют другие страны НАТО, поэтому нет сильного давления, настойчивых просьб от партнеров принять этих людей.

Он отметил, что все мигранты проверены и "это одна из самых безопасных групп", однако перед тем, как принять их, Литва еще сможет провести дополнительную проверку. Мигрантов Литва может принять не только из Польши, но и из Косово.

Об этих решениях первым в четверг сообщил новостной портал alfa.lt

167 помогавшим Литве афганским переводчикам и членам их семей Департамент миграции (ДМ) Литвы предоставил политическое убежище в стране, сообщила в среду директор ДМ Эвелина Гудзинскайте. Еще 11 человек ожидают решения.

Большая часть афганцев проживает в Расейняй, часть - в Вильнюсе.

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