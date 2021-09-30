Компенсацию за отопление в этом сезоне получит больше жителей

В этом сезоне цены на отопление в Литве значительно выросли, поэтому Соцмин представил предложение о повышении суммы, с которой насчитывают компенсацию за отопление. Если правительство и парламент одобрят это предложение, то малоимущим жителям компенсируют больше расходов на отопление и горячую воду.

"Прогнозируемые цены на отопление возвращаются на уровень 2018-2019 г. Государство и тогда и сейчас способно помочь нуждающимся в помощи. Если предложение примут в парламенте, то малоимущие граждане – пенсионеры, одинокие люди, инвалиды, люди с минимальными доходами и семьи с детьми – не ощутят финансового бремени, они получат компенсацию за отопление. Главное, чтобы люди обратились в муниципалитет", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Согласно подсчетам, право на компенсацию получат еще около 15 000 человек, а всего ее будут получать 110 000 человек.

Компенсацию за отопление будут выплачивать независимо от способа отопления.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ. Удвоить поддерживаемые государством доходы, которые рассматривают при начислении компенсации за отопление, будут компенсировать часть отопления, превышающую 10% разницы между доходами семьи (256 евро на человека) или одинокого человека (384 евро). Например, если в семье 2 детей, а родители получают только минимум, то семья получит компенсацию. Кроме того, компенсацию получит и семья с двумя детьми, в которой один взрослый получает среднюю зарплату, а второй не работает. Если парламент одобрит предложение, то поправки вступят в силу с 1 января 2022 г.

КТО ПОЛУЧАЕТ СЕЙЧАС. Сейчас компенсируют часть отопления, превышающую 10% разницы между доходами семьи (128 евро на человека) или одинокого человека (192 евро). При начислении компенсации используют норматив полезной площади: если в квартире проживает один человек – 50 м2; · если семья: на первого члена полагается 38 м2; второго – 12 м2; третьего и каждого последующего – 10 м2. Например, если в семье 4 человека, то компенсируют расходы за отопление не более 70 м2 полезной площади.

Жители за компенсацией должны обращаться в муниципалитете (заявки принимают и в старостве), а также на сайте www.spis.lt

Узнать, полагается ли компенсация, можно с помощью калькулятора на сайте www.spis.lt.

Важно. Во время карантина и чрезвычайной ситуации и 6 месяцев после окончания действия режима при подсчете компенсаций не принимают во внимание оценку имущества жителей.

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