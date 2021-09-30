Компания Aldi не отказывается от прихода в Литву

Несмотря на то, что в конце лета появилась информация о том, что немецкая торговая сеть Aldi прекратила поиски недвижимости в Литве, хотя и приостановила поиски подходящих участков земли.

Неназванные источники сказали vz.lt, что Aldi в Литве может иметь разные стратегии расширения – одна из них, к примеру, покупка уже действующей сети. В числе потенциальных кандидатов эксперты называют Iki или Norfа.

Директор компании Talisman Дарюс Климашаускас сказал vz.lt, что по модели деятельности Aldi ближе Norfa, чем Iki, но обе эти сети могут быть слишком большими для старта – у них гораздо больше магазинов, чем называла сеть Aldi как оптимальную на первом этапе развития.

Эксперты не исключают, что Aldi может купить часть магазинов у игроков на рынке.

Портал vz.lt в марте сообщал, что Aldi идет в Литву и за год намеревается открыть 15 магазинов. Тогда писали, что в отличие от Lidl, Aldi запланировала в Литве быстрое и агрессивное расширение. Vz.lt тогда писала, что Aldi может пройти в Литву самостоятельно или купить уже имеющуюся на рынке сеть.

Один из главных международных конкурентов Aldi - немецкая сеть Lidl, у которой в 22 городах Литвы есть 54 магазина.

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