Глава Департамента миграции: планируется рассмотреть прошения о предоставлении убежища до ноября

Департамент миграции (ДМ) планирует рассмотреть прошения о предоставлении убежища до ноября, заявила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции отметила, что, хотя конечное число рассмотренных прошений выглядит небольшим, это потому, что работа идет этапами. Пока из 2,8 тыс. прошений об убежище рассмотрено свыше 600.

"Конечное число небольшое, но для быстрой обработки всех прошений мы брали по частям - была первоначальная регистрация, теперь идут вторичные интервью, когда они завершатся, то пойдут решения, поэтому так и есть, что количество кажется небольшим", - на встрече в среду с оппозиционной партией "аграриев" рассказала Э. Гудзинскайте.

Она отметила, что в настоящее время "идет работа, которую не видно", интервью, а "счетчик начнет крутиться, когда начнется вынесение решений".

"У нас исторически всегда было мало специалистов по вопросам убежища, в августе мы приняли 56 новых работников, и они обучались, в сентябре начали работать под надзором специалистов, поэтому так много человек не могло работать. Теперь мы увеличиваем объемы, наша цель - все эти прошения рассмотреть до ноября", - рассказала Э. Гудзинскайте.

В этом году нелегально перешли белорусско-литовскую границу около 4,1 тыс. мигрантов, из них 2,8 тыс. подали прошения об убежище.

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