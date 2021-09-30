Правительство предлагает на полгода продлить срок выбора поставщика электроэнергии

В связи с быстрым ростом цен на электроэнергию правительство будет предлагать второй группе потребителей на полгода продлить выбор независимого поставщика электроэнергии, сообщил в среду министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Он отметил, что окончательное решение должен принять Сейм.

Сейчас предусмотрено, что более крупные потребители электроэнергии (1-5 тыс кВт в год) - жители многоэтажных домов - должны выбрать поставщика до середины декабря. Для них электроэнергия подорожает до 50%.

Министр сообщил, что правительство планирует "срезать" повышение цен на электричество до января 2022 года, а разница в цене будет возмещена в течение пяти лет.

Он отметил, что стоимость электричества 80% потребителей, которые еще не выбрали поставщика, с января повысится не более, чем на 21%, а цена на газ для потребителей с газовой плитой - не более, чем на 20%. А цена на газ для отопления жилья не повысится больше, чем на 30%.

Для того, чтобы "срезать пик роста цен", министерство готовит необходимые проекты, которые на следующей неделе попадут в правительство, а затем - в Сейм.

Ранее сообщалось, что цена для малых потребителей (до 1 тыс. кВт в год) со следующего года может повыситься на 20%, газ для готовящих пищу - на 50%, а для тех, кто отапливает жилье газом - на 80%. Такие подсчеты представила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ).

Однако председатель этой службы ранее заявлял, что идут попытки на половину снизить рост цен на газ, но для этого нужны решения властей.

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