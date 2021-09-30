В выходные погода больше напомнит летнюю

В четверг ночью к Литве придет атмосферный фронт.

Утром осадки ожидаются на западе страны, а днем распространятся и на восток. До вечера дожди пройдут почти во всех регионах. Только на восток осадки еще не успеют прийти.

В большинстве районов будет 11–14, в Аукштайтии местами 15–16 градусов выше нуля.

В пятницу дождь продолжит свой путь над Литвой. Ночью дожди пройдут на всей территории страны. Будет 4–9, на косе около 11 градусов тепла. Днем дожди будут идти в основном на юго-востоке страны. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

В выходные вероятность осадков будет невелика. По ночам будет 5–11, днем 13–19 градусов выше нуля.

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