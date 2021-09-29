В реанимации Каунасской клиники - двое больных COVID-19 детей и младенец

Сейчас в Литве от коронавируса можно прививать детей с 12 лет. Однако в группе 12-15 лет привиты всего чуть больше 28% детей. О вакцинации детей от COVID-19 в среду рассказал профессор Каунасской клиники Римантас Кевалас и педиатр Клиники детской болезни ЛУМН Лина Янкаускайте.

Кевалас сказал, что абсолютное большинство детей легко переносит вирус, но есть несколько "но. В отличие от взрослых, у детей спустя 2-5 недель после болезни развивается синдром мультисистемного воспаления. Он поражает одновременно несколько систем организма, вызывает у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов. Он проявляется почти у половины детей, переболевших ковидом.

Могут появиться самые разные симптомы, например, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе.

"И сейчас у нас есть два пациента в отделении интенсивной терапии. У коллег в реанимации лежит младенец. По данным ученых, трети детей, попадающих в больницу, требуется кислородная терапия. Это достаточно тяжелые больные", – сказал Кевалас.

После вакцинации Comirnaty крайне редко может возникнуть воспаление сердечной мышцы. Профессор сказал, что видел 3 таких случая, но это намного безопаснее, чем синдром мультисистемного воспаления.

По словам Янкаускайте, синдром мультисистемного воспаления проявляется у детей, которые болели коронавирусом бессимптомно.

Врач указала, кого нельзя прививать от коронавируса: "Это аллергия на любой компонент вакцины, как и в случае со взрослыми. Нельзя прививать, если наблюдается осложнение какой-то хронической болезни, температура. Но это касается любой вакцины, не только от коронавируса. Если у ребенка есть аллергия на яичный белок, прививать ребенка можно, так как его в вакцине не. Противопоказаний немного".

Канцлер министерства науки, образования и спорта Юлюс Лукошюс сказал, что привитым детям не надо прививаться, если в классе был установлен случай ковида.

Больше всего детей привито в Вильнюсе - около 40%. Вместе с теми, кто ждет вторую прививку или уже переболел, масштаб иммунизации составляет 60%.

За Вильнюсом следует Неринга, хорошие темпы наблюдаются в Акмяне, Молетай, Алитусском районе. Хуже всего ситуация в Шальчининкском районе, в Скуодасском районе, в Кретинге и Калварии.

Кевалас сказал, что с начала вакцинации детей поступило 12 сообщений о побочных эффектах.

В группе 16-17 лет – 8 сообщений.

Побочные эффекты - это боль в месте укола, температура и т.п.

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