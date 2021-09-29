Карантина в Литве не будет, но правила ужесточены

Правительство Литвы в среду решили ужесточить действующие правила. С 1 сентября 2021 года ношение масок в помещениях станет обязательным даже для тех, у кого есть "паспорт возможностей". Кроме того, с 1 октября рекомендуется переход на удаленную работу.

В зарегистрированном МВД Литвы документе сказано, что эпидемиологическая ситуация в стране остается неблагоприятной из-за распространения штамма-"дельта".

"Поэтому необходимо предпринять дополнительные меры по управлению ситуацией с COVID–19. Сейчас иммунитет от COVID–19 есть у (привитых или переболевших) 67,7% граждан, однако этого недостаточно для управления ситуацией", – сказано в документе.

Правительство приняло решение ввести обязательное ношение масок в помещениях с 1 октября для всех, включая лица с "паспортом возможностей" (сейчас люди с этим документом могут ходить без масок там, где принимают только клиентов с "паспортом возможностей").

Маски должны надевать все лица старше 6 лет. Те люди, которые в силу состояния здоровья не могут носить маски, должны надевать защитные щитки. Маски не нужны во время занятий спортом или во время оказания процедур, которые нельзя оказать человеку в маске.

"Однако существенной мерой защиты остается вакцинация", – сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

С 1 октября как частному, так и государственному сектору рекомендуется ввести удаленную работу.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что на следующей неделе будет решаться вопрос "привилегий", а именно масштабное тестирование за счет налогоплательщиков.

"Такие люди меньше мотивированы вакцинироваться. Я считаю, что мы должны предложить парламенту не оправдывать это впредь, поскольку сейчас вакцины достаточно, это не должно мотивировать людей не прививаться", – сказала премьер.

Она предлагала также на следующей неделе обсудить средства для мотивирования пожилых людей, которые также не спешат вакцинироваться.

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