Вице-министр: дорогие подарки должны облагаться налогами

Вице-министр финансов Литвы Рута Билкштите сказала, что в Литве предлагается обложить налогами дорогие подарки родственников.

"Предлагают внести изменения, чтобы подарки супругов, детей, родителей, внуков, дедушек и бабушек не облагались налогами, если их стоимость не превышает 200 000–500 000 евро в год, а братьев и сестер - 100 000 евро в год", – сказала воце-министр.

Сейчас подарки близких родственников не облагаются налогами независимо от их стоимости. Не облагаются налогами и подарки других лиц, если их стоимость не превышает 2500 евро в год и от работодателя - не дороже 200 евро в год. Эти льготы, по словам Билкштите, сохранятся.

"Однако предлагается внести ограничения в подарки близких родственников", – сказала она.

Вице-министр указала, что, согласно декларациям граждан, бюджет теряет 60–70 млн. евро в год (это сумма налогообложения подарков с первого евро).

Однако надо отметить, что не все подарки декларируются, поэтому эта информация не полная.

"Лишь в немногих странах подарки налогами не облагаются. Это касается лишь некоторых родственников", – заметила Билкштите.

По данным за 2018 год, от близких родственников жители Литвы получили подарки на сумму 461,4 млн. евро, от работодателей – 12,1 млн. евро, от других юридических лиц – 2,2 млн. евро, от других физических лиц – 11,6 млн. евро.

От отцов/матерей получены 68,5% подарков, от детей – 11%, от братьев/сестер – 7,6%, от дедушек и бабушек – 7%, от супругов – 5,3%, от внуков – 0,7%.

По ценности, 42% сделок были сделки на сумму до 50 000 евро, 17% – 50 000–100 000 евро, 20,7% – 100 000–500 000 евро, 20,3% – больше 500 000 евро.

Больше всего сделок (89,9%) было на сумму до 50 000 евро.

Стандартный подоходный налог в Литве составляет 15%.

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