С самозанятых в Литве хотят собрать больше налогов: 4 предложения

Соцмин Литвы готовит изменения для самозанятых. Рассматривают четыре предложения: введение "потолка" взносов в "Содру" и уравнивание базы с работающими по трудовому договору, вовлечение в страхование на случай безработицы и введение минимальных взносов в "Содры".

Эти предложения 29 сентября представил вице-министр Социальной защиты и труда Аудрюс Битинас.

"Первое, чего мы хотим - пересмотреть исключения. Те, что потенциально снижают справедливость и прогрессивность налогообложения. Второй момент – наша цель, достаточный охват. Третий – важно, чтобы платили адекватные налоги и получали адекватные выплаты", – сказал он.

Он рассказал, что с 2017 по 2020 г. количество самозанятых увеличилось на 43,1%.

"Большая часть самозанятых платит налоги с доходов ниже минимума. Значит, они меньше платят, но больше получают, а ведь социальная справедливость должна оставаться в силе", – сказал вице-министр.

Битинас предложил уравнять "потолок" социальных взносов для самозанятых и работающих по трудовому договору. Сейчас для самозанятых "потолок" составляет 43 средних зарплаты в год (58 000 евро), а для работающих по трудовому договору - 60 (81 000 евро).

"Из-за этой разницы "Содра" недополучает около 4,7 млн. евро. Предлагаем уравнять "потолок". Пока речь о работающих по бизнес удостоверениям не идет", – сказал докладчик.

Второе предложение – пересмотр базы социальных взносов. "Работающие по трудовому договору платят налоги со 100% доходов, а остальные платят с разных доходов. МП, ИП - с 50%, работающие по справке с 90%, семейства - со 100%.Трудно сказать, почему. Из-за этого не поступает 19,71 млн. евро. Здесь также предлагается уравнять требования. Работающих по бизнес-удостоверениям это касаться не будет", – сказал он.

Третье предложение – вовлечь самозанятых в страхование на случай безработицы.

"Сейчас этот налог платят только некоторые группы самозанятых. Это владельцы ИП, члены малых товариществ и члены хозтоварищ. Работающие по справке и фермеры - не застрахованы от безработицы, это 51 000 человек. Кстати, выплаты самозанятым во время первого и второго карантинов составили 243,7 млн. евро. Их получали 77 000 человек. Предлагается вовлечь в это страхование всех самозанятых. Тариф этого взноса составляет 1,31%. Это даст в бюджет около 7 млн. евро в год. Работающих по бизнес-удостоверениям это касаться не будет, зато от безработицы будут застрахованы 51 000 жителей", – сказал Битинас.

Четвертое предложение – введение минимальных взносов в "Содру".

"Сейчас минимум установлен и для работающих по трудовому договору (не меньше, чем с минимума). Самозанятые платят взносы от полученных доходов в течение года или в конце года, а работающие по трудовому договору - ежемесячно. 80 000 самозанятых платят налоги с доходов меньше минимальных. Самозанятые могут работать и по трудовому договору. У 55 000 самозанятых нет трудовых договоров (без работающих по бизнес-удостоверению). Из-за отсутствия минимальных взносов бюджет не получает 12,6-20,9 млн. евро в год. Предлагается ввести минимальные взносы - не меньше, чем с минимальной зарплаты", – сказал вице-министр.

"Это на пользу самозанятым, они получили бы хотя бы минимальные гарантии и право на социальных выплаты. Это коснется 48 000 человек", – сказал Битинас.

Представитель Соцмина Эгле Чепоните сказала, что сейчас готовят план Национального прогресса, в котором поставлены задачи снижения неравенства. В план входит и программа по совершенствованию законодательной базы в планах налогов.

Глава Соцмина Моника Навицкайте сказала, что до сих пор еще все сферы открыто не пересмотрены.

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