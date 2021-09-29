В октябре изучать литовский язык начнут около 300 детей мигрантов

В октябре изучать литовский язык начнут около 300 детей мигрантов, это предусматривают международные и литовские правовые акты. Обучать детей мигрантов другим языкам пока не планируется.

"По данным на сегодняшний день, с 1 октября уроки начнутся примерно для 300 детей мигрантов (...) В соответствии с действующими сейчас правовыми актами, обучать другим языкам возможности нет и не планируется", – сказала для присланного BNS комментария министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

Литва стремится выслать мигрантов в страны происхождения, однако, по словам министра, такие процессы требуют времени, а обучение детей важно и в социальном плане.

"Мы не знаем, когда и сколько мигрантов покинут нашу страну. Зачастую такие процессы требуют времени. Мы не знаем, какая часть детей останется в нашей стране надолго. В любом случае обучение детей важно и в социальном аспекте. Благодаря обучению дети смогут общаться, оторваться от обычного окружения, играть", – сказала министр.

По ее словам, обучение детей мигрантов определяет Конвенция ООН о правах ребенка, а также Закон о правовом положении иностранцев и другие правовые акты.

В распоряжении министра образования 2005 года говорится, что не владеющие литовским языком школьники перед началом последовательного обучения в общеобразовательных учреждениях в течение одного года обучаются литовскому языку.

Позже в программу обучения литовскому языку интегрируются темы из истории Литвы, географии, гражданского воспитания, учеников также знакомят с терминами общеобразовательных предметов на литовском языке.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Чтобы остановить нелегальную миграцию, в начале августа на границе мигрантов стали разворачивать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!