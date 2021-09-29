Это самое большое за сентябрь количество мигрантов, которых развернули на границе за сутки, сообщает СОГГЛ.
Во вторник мигранты шли из Беларуси в направлении Игналинского, Швенчёнского, Шальчининкского и Лаздийского районов.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
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