Глава МИД Литвы: в отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен

В отношениях с Китаем Европейский союз (ЕС) должен быть единодушен, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он обсудил это во вторник в Португалии с главой МИД этой страны Аугусто Сантосом Сильвой.

"В отношениях с Китаем ЕС должен быть единодушен. Так мы сможем лучше отстаивать наши общие интересы, поэтому общий формат ЕС "27+1" является наиболее подходящим для общения с Китаем", – сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.

Министры обсудили двустороннее сотрудничество Литвы и Португалии, отношения ЕС с Беларусью, Россией и Китаем, а также роль ЕС в Африке. Министры также подчеркнули важность повышения роли ЕС в регионе Индии и Тихого океана.

Говоря о миграционной политике ЕС и связанной с нелегальными мигрантами ситуации в Литве, Г. Ландсбергис отметил необходимость адаптировать правовую базу ЕС к таким случаям, с которыми столкнулась Литва во время гибридной атаки Беларуси.

Министр поблагодарил Португалию за ее вклад в укрепление безопасности Литвы и всего региона. С сентября португальские пилоты уже пятый раз возглавляют миссию воздушной полиции НАТО.

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