Мэры готовят разные ответы на угрозу COVID-19: самая тяжелая борьба только начинается

Правительство Литвы сегодня будет решать вопрос новых решений по борьбе с ковидом, между тем в части регионов чувствуется усталость от происходящего. Мэры говорят, что решение об обязательных масках в помещениях ситуацию в корне не изменит, и призывают концентрироваться на других проблемах.

Мэр Неринги социал-демократ Дарюс Ясайтис сказал об усилиях властей в борьбе ковидом так: "Мы видим, что стараются, цифры же показывают, что результат не очень".

Неринга пока остается в красной зоне (385 случаев на 100 000 жителей за 14 дней).

"Видите ли, Неринга ученая и доверяет науке, несмотря на деятельность Кепяниса и другихų. У нас привиты 99%, но надо признать, что есть заболевшие. Но случаи несложные. У одного температура два дня 38 градусов, потом все хорошо. Человек доволен. Поэтому, чтобы ни говорили, статистика прививок неоспорима".

Мэр выступает за то, чтобы люди учились жить с вирусом.

"Я за шведский вариант. Но опять-таки, видимо, важно наше здоровье, есть разница в медицинском уходе, но вопрос будем мы бороться или надо как-то жить с этим вирусом. (…) Надо наверное построить большие корпуса с койками, сейчас койки не дефицит", – сказал Ясайтис, заметив, что надо меньше злить людей и объявлять войны.

"Иногда кажется, что мы боремся не с вирусом, а с людьми", – заметил он, напомнив, что есть и другие болезни.

Мэр Паневежского района (район входит в красную зону С2, заболеваемость меньше 200 случаев) "крестьянин" Повила Жагунис сказал, что никто не хочет большого показателя заболеваемости.

Он считает, что многое зависит и от самих людей.

"Многое зависит и от самих людей, – от отношения к ситуации. Если мы не бережем себя, все средства не будут эффективными", – сказал мэр.

"Хочу поблагодарить за то, что сегодня у нас такой невысокий показатель – это результат понимания людей и с точки зрения вакцинации у нас показатели неплохие, но я не могу сказать, что будет через неделю. У нас есть примеры муниципалитетов с очень хорошими показателями, а сегодня там уже черная зона", – заметил Жагунис.

Он сказал, что ситуация под контролем и в образовательных учреждениях района.

Мэр Расейнского района (красная зона, 186 случаев, в районе привиты 60% жителей) консерватор Андрюс Баутронис считает, что власти неплохо справляются с пандемией.

"Сложно бороться, особенно с теми, кто выступает против всего, – не только против вакцины и карантина, но и против других обстоятельств. Если бы не было выступающих против прививок, то не было бы и карантина. Статистика показывает, что 8 из 10 в реанимации - непривитые. Думаю, факты говорят за себя", – сказал Баутронис.

"Надо признать, что деятельность маршистов и антипрививочников кем-то координируется. (…) Это факт. Кто распечатывает буклеты Марша в защиту семей? Кто делает флаги, майки? Кто это финансирует? Неужели сами организаторы? Не верю. Кому-то на руку несогласие и раздоры в обществе", – сказал Баутронис.

Мэр не считает требование носить маски в помещениях слишком жесткой мерой, а у более жестких мер есть своя цена - это реакция жителей и поступления в бюджет.

"По вакцинации мы - средний показатель по Литве. Может, старики и прививались бы, если бы их дети не отговаривали", – сказал Баутронис.

В Друскининкай за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 221 случай ковида. Мэр Ричардас Малинаускас сказал, что некоторые ограничения правительства ему непонятны.

"Если люди сами не поймут, что надо беречь себя, то все обязательные маски - это не столько достижение результата, сколько желание показать, что мы что-то делаем", – заметил он.



"В Друскининкай привиты почти 80%", – сказал он. Мэр считает, что борьбу с коронавирусом надо спустить на уровень муниципалитетов.

По его мнению, в холодное время года не стоит ограничивать деятельность курортов.

Тельшяйский район входит в черную зону. Его мэр Кястутис Гусаровас сказал Delfi, что средства действуют, когда люди их соблюдают.

"Я считаю, что все усилия хороши, если они не вызывают сопротивления в обществе. Я даже не знаю, как людям объяснить, чтобы они осознали, что основное лекарство - вакцинация", – заметил мэр.

"Мы все перепробовали – и акции проводили, и по деревням ездили, и автобусы у ТЦ стояли. Завтра приедет Центр крови с вакциной Johnsonn. Процент вакцинации невысокий, но люди берегут себя", – сказал Гусаровас.

По его мнению, надо поощрять сознательность жителей.

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