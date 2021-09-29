В лагерях мигрантов усилят охрану, обещают перемены

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте с администраторами центров, в которых поселили мигрантов, и с руководством служб, обеспечивающих охрану, обсудила меры, необходимые для обеспечения безопасности и общественного порядка в самих лагерях и районах, где они находятся.

В лагерях усилят охрану, в каждом лагере назначат координатора охраны.

В соответствии с планом МВД по размещению мигрантов, они будут поселены в 5 местах: в Кибартайском центре регистрации иностранцев, на территории школы пограничников в Медининкай, в Центре регистрации иностранцев в Пабраде, а социально уязвимые группы (женщины, дети, инвалиды) в Рукле и в Вильнюсе (Науининкай). Мигрантов охраняют сотрудники Службы общественной безопасности, полиция, пограничники и сотрудники Департамента тюрем.

По словам Билотайте, поскольку мигранты все чаще пытаются бежать из лагерей и это сопровождается беспорядками, в лагерях нужно не только усилить охрану, но и лучше координировать действия служб.

"Мигранты, которые выбрали путь нелегальной миграции, введенные в заблуждение белорусским режимом и ставшие жертвами контрабанды людей, пытаются попасть в богатые страны Западной Европы. Несмотря на то, что большинство подало заявки на получение убежища, очевидно, что некоторые реально не намерены оставаться в нашей стране и пытаются сбежать еще до рассмотрения заявки. Мы не можем допустить, чтобы Литва стала проходным двором. Нелегальная миграция в ЕС неприемлема", – сказала глава МВД.

На прошлой неделе в Литве завершилась регистрация мигрантов, ускорили процесс рассмотрения заявок. По данным Департамента миграции, убежища в Литве попросили 2804 мигранта. На данный момент рассмотрели 645 заявок, никому из этих людей убежище не будет предоставлено.

По данным Объединенного центра контроля над ситуацией, за последние две недели зафиксировано 70 попыток мигрантов бежать из лагерей. 21 мигранта вернули.

По данным центра, с начала года сбежали 704 мигранта, 146 из них были задержаны и возвращены назад.

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