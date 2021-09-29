В Вильнюсе мужчина угнал автомобиль, но был пойман полицией

В Вильнюсе мужчина угнал автомобиль, но далеко уехать не смог.

Департамент полиции сообщает, что 26 сентября, в 15 ч. в Вильнюсе, на перекрестке ул. Перкункемё и Лейчу, с виду знакомый мужчина, угрожал молодому человеку 1991 г.р., а потом угнал его автомобиль Opel Zafira.

В 20.50 ч. того же дня в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, был остановлен автомобиль Opel Zafira, которым управлял нетрезвый (1,68 промилле) мужчина (1987 г.р.).

Во время осмотра в салоне был обнаружен пистолет.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!