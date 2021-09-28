Министр культуры обсудит с руководством концертных учреждений выбор артистов для приезда в Литву

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает пригласить для беседы руководителей концертных учреждений и обсудить с ними выбор исполнителей для концертов в Литве.

Министр сказал это во вторник в Сейме во время "правительственной получасовки", отвечая на замечание парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса о предстоящем в октябре в Литовской национальной филармонии в Вильнюсе выступлении российского пианиста Николая Луганского.

"На прошлой неделе я как раз искал билет в филармонию на 3 октября. И как вы думаете, что я нахожу? Нахожу такого деятеля – Н. Луганский. Если вы знаете, на самом деле очень известный фортепианный виртуоз и тому подобное. Но самое интересное то, что этот человек постоянно дает концерты и устраивает мероприятия именно в Донбассе, то есть на оккупированной Россией территории Украины. Как это теперь получается, скажите вы мне", – сказал Р. Жемайтайтис.

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Министр культуры ответил, что Н. Луганского нельзя сравнивать с российским исполнителем Филиппом Киркоровым – ему на пять лет запрещен въезд в Литву из-за его многочисленных посещений полуострова Крым, отрицания территориальной целостности Украины и оправдания агрессивных действий России.

"Не хотелось бы, чтобы в Литве могли выйти на сцену только те исполнители, которые проходят проверку специальных служб и тому подобное. Как мы будем выглядеть? Я намерен на следующей неделе созвать руководителей всех концертных учреждений и принципиально поговорить", – сказал во вторник в Сейме С. Кайрис.

По его словам, "никакая система не защитит нас от этого, если мы сами, те люди, которые несут ответственность, которые составляют программу своей деятельности, не учитывают определенные моменты".

Н. Луганский в августе этого года выступал в Донецке.

Вооруженные силы Украины воюют с российскими сепаратистами в восточных Донецкой и Луганской областях с 2014 года. Конфликт возник после осуществленной в марте того года Россией аннексии Крыма уже унес более 13 тысяч жизней.

В мае нынешнего года Сейм принял поправки к Закону о правовом положении иностранцев, согласно которым, в список нежелательных в Литве лиц вносятся те, кто публично выражал поддержку осуществляемой зарубежным государством агрессии и нарушающей международное право политики.

Эта поправка была подготовлена после того, как выяснилось, что Совет по культуре выделил субсидии за несостоявшиеся или перенесенные культурные мероприятия компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

19 января Департамент миграции по просьбе Министерства иностранных дел включил Ф. Киркорова в список нежелательных лиц в Литве за оправдание оккупации Крыма.

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