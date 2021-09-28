В Литве задержаны иностранцы, незаконно переправлявшие мигрантов из Ирака через границу

В Литве в понедельник задержаны незаконно переправлявшие мигрантов из Ирака граждане Великобритании, Турции и Германии, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Согласно сообщению, иракцы попросили убежища в Латвии, покидать которую у них не было права.

В понедельник вечером полицейские доставили на Калварийскую погранзаставу автомобиль Ford Mondeo с германскими номерами, а также его водителя - гражданина Турции, у которого есть вид на жительство в Литве.

Мужчина вез четырех иракцев и был задержан на территории Калварийского самоуправления. Здесь же задержан и англичанин, управлявший автомобилем VW Passat с австрийскими номерами, который вез трех иракцев.

Еще четырех иракцев вез и немец, управлявший автомобилем Audi A4 с германскими номерами, он был задержан в Пасвальском районе.

Всех иракцев планируется вернуть в Латвию, где они попросили убежища. Между тем турок, англичанин и немец взяты под арест, в их отношении начаты досудебные расследования в связи с незаконной переправкой людей через госграницу.

В выходные в Литве также было задержано 13 покинувших Латвию иракцев, которые намеревались попасть в Западную Европу.

В ночь на субботу в Пасвальском районе задержаны имеющий вид на жительство в Польше гражданина Азербайджана и гражданка Польши. Они везли девять иракцев на автомобилях Mercedes Benz S500 с российскими номерами и Lexus с польскими номерами.

В воскресенье вечером в Калварийском самоуправлении задержали гражданина Грузии, управлявшего Opel Zafira с польскими номерами. Он вез в Польшу четырех иракцев.

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