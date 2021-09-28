Около Каунасской клиники стоит очередь из скорых: врачи обратились к жителям

В Литве выросло количество больных COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, что привело к росту потока больных в приемных отделениях. Скорые к таким отделениям подъезжают одна за другой.

На этой неделе работники Каунасской станции скорой помощи поделились в Facebook фотографией, которая была сделана около приемного отделения на ул. Хиподромо, в Шанчай. На фото - вереница машин скорой помощи. Врачи приемного отделения просят пациентов вооружиться терпением, поскольку очереди в отделении большие.

"Эта печальная картина наблюдается последние несколько недель... Нагрузка на приемные отделения и врачей скорой выросли. Пациентам, которым требуется скорая помощь, придется вооружиться терпением, в карете скорой придется ждать своей очереди у отделения часами. Призываем все несрочные вопросы в первую очередь решать через семейного врача. Но если вам нужна скорая помощь – вызывайте. Но врачей вам придется ждать долго... Больные Covid-19 требуют больших ресурсов скорой помощи", – написано в Facebook.

По словам врачей, такая ситуация сложилась из-за роста числа больных COVID-19 и начала сезона простудных заболеваний.

Представитель Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук Саулюс Твирбутас подтвердил Delfi, что такие очереди у больницы - повседневность последних нескольких недель.

"Количество пациентов с COVID-19 у нас в приемном отделении выросло в 1,5 раза, по сравнению с августом. Мы направляем их в инфекционное отделение в Шилайняй. В Шанчай принимаем больных с инфекционными заболеваниями. Вырос поток людей с температурой", – сказал он.

По словам специалиста, выросло число больных с клещевым энцефалитом. В сутки поступает по 10 таких больных.

Стало больше больных и с другими инфекционными болезнями.

Твирбутас порадовался хотя бы тому, что несмотря на рост числа больных, проблем с персоналом нет.

Сейчас больше 90% врачей каунасской клиники переболели или привились от коронавируса, поэтому больных стало меньше.

Глава Каунасской станции скорой помощи Нериюс Микелёнис сказал, что в первую очередь скорая едет к пациентам, жизни которых угрожает опасность, т.е. к людям, потерявшим сознание, у которых случился инсульт, инфаркт и т.д.). К ним скорая приезжает в течение 15 минут. В других случаях, например, если речь идет о простудном заболевании, COVID-19, то врачей придется ждать дольше. Но об этом пациентов информируют заранее.

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