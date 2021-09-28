Глава МВД: предположительно имевший связи с террористами мигрант выслан из Литвы

Мигрант, у которого, согласно подозрениям, были связи с террористами, уже выслан из Литвы, подтвердила во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике", – сказала она журналистам.

По ее словам, ответственные ведомства продолжают пристально наблюдать за ситуацией, делятся информацией с другими странами и "предпринимают соответствующие действия".

Литовские ведомства ранее на этой неделе сообщили, что установили, что у десятков из задержанных польскими должностными лицами мигрантов были улики, связывающие их с экстремистской деятельностью, включая связи с Талибаном и джихадистской группировкой "Исламское государство".

Некоторые из этих мигрантов ранее также жили в России.

Ведомства Литвы в начале сентября объявили, что один нелегальный мигрант высылается из Литвы из-за вероятных связей с террористами, поскольку может представлять угрозу для безопасности государства.

В Литву в этом году через границу с Беларусью попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Чтобы остановить нелегальную миграцию, в начале августа на границе мигрантов стали разворачивать.

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