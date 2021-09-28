Премьер-министр Литвы: для остановки нелегальной миграции нужно больше поддержки со стороны ЕС

Премьер Ингрида Шимоните заявила, что Литва будет стремиться получить больше финансовой помощи Евросоюза (ЕС) для стран, напрямую сталкивающихся с нелегальной миграцией.

Премьер отметила, что вторичная миграция, когда после пересечения внешней границы ЕС мигранты направляются дальше в Западную Европу, является не меньшим вызовом, чем первичная, с которой приходится иметь дело странам, находящимся на границах ЕС.

"Этот вопрос мы поднимали и будем поднимать, что те страны-члены ЕС, которые находятся на границах ЕС, неважно, на восточной или южной границе, через которые проходит нелегальная миграция, должны получить больше общей солидарности и внимания ЕС к мерам, которые необходимы для охраны границы", - во вторник сказала премьер-министр.

Она отметила, что "вопрос о солидарном финансировании забора или о других средств охраны границы будет подниматься в ближайшее время".

Глава правительства Литвы также добавила, что "первичная миграция - это серьезный вызов для страны, границу которой переходят люди, но не меньшим вызовом является и вторичная миграция, когда люди пытаются либо бежать, либо другими способами оказаться в других странах ЕС, не в тех, куда первоначально прибыли".

Говоря о миграционной политике ЕС, она отметили, что необходимо сразу же отделять беженцев от экономических мигрантов.

"Сегодняшнюю миграционную политику можно описать так: она позволяет смешать в одну кучу очень разные вещи, то есть людей, которые на самом деле ищут политического убежища или бегут от стихийных бедствий, объективной ситуации, и людей, которым просто кажется, что в других странах трава зеленее, и небо более голубое", - считает премьер.

Правительства Литвы и Польши две недели назад призвали ЕС пересмотреть миграционную политику.

Глава правительства Литвы подчеркнула, что правила "должны быть лучше приспособлены к реальным жизненным ситуациям, так как сейчас больше всего говорят о классическом соискателе убежище, у которого обычно есть веская причина просить убежища в другой стране, например, политическое преследование или другие гуманитарные причины".

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