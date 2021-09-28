На окраине Вильнюса мотоцикл врезался в VW Passat

27 сентября вечером, в 19.15 ч., на окраине Вильнюса, на ул. Гальвес, столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль VW Passat. Мотоциклист получил травмы.

По предварительным данным, ДТП произошло потому, что водитель (1957 г.р.) легковушки, поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо мотоцикл.

Перед столкновением мотоцикл упал, но удара избежать не удалось. Yamahaврезался в бок VW Passat. Пострадал мотоциклист (1996 г.р.) – он получил травму ноги. Пострадавший был доставлен в больницу.

Оба участника ДТП были трезвыми.

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