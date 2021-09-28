Центробанк Литвы примет меры, чтобы избежать перегрева на рынке недвижимости

Центробанк Литвы, оценив ситуацию на рынке недвижимого имущества и быстро растущие объемы ипотеки, предлагает ужесточить требования к первоначальному взносу для не первого кредита на покупку недвижимости, а к выдающим кредит применять дополнительные 2 процента резерва капитала для портфеля ипотечных кредитов.

Планируется, что требование о первоначальном взносе могло бы вступить в силу с начала 2022 года, а дополнительного резерва капитала - с 1 июля 2022 года, сообщается в пресс-релизе Центробанка Литвы.

Более подробно эти меры председатель совета директоров Центробанка Гедиминас Шимкус представит на пресс-конференции во вторник.

Согласно опросу Центробанка, коммерческие банки прогнозируют дальнейшее повышение цен на недвижимость: все банки ожидают подорожания квартир новой постройки, подорожания на вторичном рынке ожидают 8 из 9 банков. Два респондента считают, что рост будет очень быстрым и превысит 10 процентов.

Большинство опрошенных банков отметили дисбаланс на рынке жилой недвижимости, в сегменте коммерческой недвижимости дисбаланс отмечает треть банков. Банки считают, что дисбаланс есть с обеих сторон - и со стороны спроса, и со стороны предложения, а часть считает, что цены на жилую недвижимость слишком высокие.

Глава Центробанка Литвы: первоначальный взнос на покупку второго жилья составит 30%

Центробанк Литвы предлагает увеличить с 15 до 30% первоначальный взнос для покупки второго жилья.

"Эта мера направлена на клиентов с повышенным уровнем риска, которые планируют использовать недвижимое имущество для инвестиций и для сдачи в аренду", - заявил на пресс-конференции во вторник председатель совета директоров Центробанка Гедиминас Шимкус.

"Важно подчеркнуть, что только 40% клиентов берут кредит на недвижимость", - добавил глава БЛ.

Он отметил, что на второе жилье берут кредит у банка около 12% от всех берущих кредит людей.

Центробанк также предлагает применять к выдающим кредит дополнительный двухпроцентный резерв капитала для портфеля кредитов на недвижимость.

Планируется, что требование о первоначальном взносе могло бы вступить в силу с начала 2022 года, а дополнительного резерва капитала - с 1 июля 2022 года, сообщается в пресс-релизе Банка Литвы.

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