Премьер Литвы: карантин вводить не планируем

29 сентября правительство Литвы будет решать вопрос обязательного ношения масок в помещениях, однако для этого, по словам премьер-министра Ингриды Шимоните, не придется вводить карантин. Она сказала, что юристы разъяснили - маски можно ввести и в условиях чрезвычайной ситуации.

"Судя по последним выводам юристов, обойдемся режимом чрезвычайной ситуации", – сказала журналистам премьер.

Она пояснила, что правительство не передумало – просто получило выводы юристов.

"Был один вопрос - кто в условиях чрезвычайной ситуации несет ответственность за несоблюдение порядка – поставщик услуги, продавец, учреждение или организатор или все же человек, который не выполняет требования. Юристы объяснили, что ответственность несет конкретный человек и в условиях ЧС, для этого не надо, чтобы действовал карантин. Значит, в регламенте режима ЧС будут изменения, расширят список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", – пояснила Шимоните.

Премьер заверила, что пока других ограничений в помещениях не будет.

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